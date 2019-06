Um ou outro: Barcelona precisaria 'escolher' entre Neymar ou Griezmann

Em entrevista exclusiva à Goal, membros do clube catalão afirmam como a diretoria deve proceder com a possível contratação de um dos dois astros

ANÁLISE

Ou Antoine Griezmann ou Neymar. O deve decidir entre um e outro, pois não há recursos para a incorporação de ambos no elenco em termos financeiros. Esta foi a principal conclusão na qual os funcionários da Comissão Econômica do Barcelona chegaram perante as perguntas da Goal, durante entrevista exclusiva, em termos de capacidade da tesouraria do Barça em apoiar as duas operações, e a resposta é clara: "trazer ambos é inviável, tanto pelo preço das transferências quanto por seus salários".

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Em outras palavras, não há dinheiro para tantos astros, e deve-se levar em conta que "o Barcelona tem um modelo, não é um ‘clube estado’ e não pode tentar ser, assim como não pode viver no passado" no momento em que começa o mercado de transferências. Além disso, os dirigentes também alegam que "Neymar foi muito ruim”.

“Agora vemos que não nos lembramos, mas seus últimos jogos no Barcelona não foram bons. Por outro lado, já achei absurdo ir atrás de Griezmann um ano atrás, ele joga na mesma posição de Messi e riu do clube", comentou.

Por todos estes motivos, trazer a dupla de craques para o clube é "algo impossível", de acordo com as fontes consultadas pela Goal, "tanto socialmente quanto financeiramente e, esportivamente, faz fronteira com o horror, não tem algum sentido". No entanto, ver Neymar com a camisa azulgraná não é algo impossível, desde que o Barcelona consiga convencer o de se encarregar de Griezmann, com quem o acordo é total a partir de 1º de julho, como já revelaram membros do alto escalão no .

Contudo, a contratação de Neymar "seria financeiramente viável somente se o Barcelona contratar Griezmann por 120 milhões de euros e, em seguida, passá-lo ao PSG por 50 milhões e acabarem comprando Neymar por 150 milhões, desta forma, a tesouraria poderia assumir o impacto." E, embora tais operações "sejam feitas geralmente com suplentes, não com manchetes", o simples fato de se considerar essa estratégia dá a ideia de que não há nenhuma maneira de caber financeiramente ambas operações em um clube que também tem pela frente a execução do Espai Barça, o plano de remodelação de todas as instalações do clube cujo orçamento supera o valor de 600 milhões de euros.