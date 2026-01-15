+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Volta Redonda x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (17), no Estádio Raulino de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Volta Redonda e Flamengo se enfrentam neste sábado (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual e maior campeão do Campeonato Carioca, com 39 títulos, o Flamengo iniciou a competição de forma irregular. O Rubro-Negro ocupa a terceira colocação do Grupo B, com apenas um ponto conquistado em dois jogos. A equipe empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, em partida antecipada da quinta rodada, e, na sequência, foi derrotada pelo Bangu por 2 a 1. Em busca da primeira vitória no Cariocão, o Flamengo segue utilizando o elenco sub-20, sob o comando do técnico Bruno Pivetti.

Do outro lado, o Volta Redonda começou o Cariocão com vitória. O Voltaço venceu o Boavista por 1 a 0 na rodada de estreia e, atualmente, ocupa a terceira posição do Grupo A, com três pontos, mesma pontuação de Bangu e Fluminense.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor, Johnny; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega, Guilherme Gomes; Douglas Telles, Alan Santos (Ryan Roberto) e Joshua.

Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell, Jean Victor; Dener, Bruno Barra, PK; Ygor Catatau, MV e Blanco.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Volta Redonda

Marquinhos cumprirá suspensão

Quando é?

  • Data: sábado, 17 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ

Retrospecto recente

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

0

1

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

