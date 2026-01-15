Volta Redonda x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Volta Redonda e Flamengo se enfrentam neste sábado (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual e maior campeão do Campeonato Carioca, com 39 títulos, o Flamengo iniciou a competição de forma irregular. O Rubro-Negro ocupa a terceira colocação do Grupo B, com apenas um ponto conquistado em dois jogos. A equipe empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, em partida antecipada da quinta rodada, e, na sequência, foi derrotada pelo Bangu por 2 a 1. Em busca da primeira vitória no Cariocão, o Flamengo segue utilizando o elenco sub-20, sob o comando do técnico Bruno Pivetti.

Do outro lado, o Volta Redonda começou o Cariocão com vitória. O Voltaço venceu o Boavista por 1 a 0 na rodada de estreia e, atualmente, ocupa a terceira posição do Grupo A, com três pontos, mesma pontuação de Bangu e Fluminense.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor, Johnny; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega, Guilherme Gomes; Douglas Telles, Alan Santos (Ryan Roberto) e Joshua.

Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell, Jean Victor; Dener, Bruno Barra, PK; Ygor Catatau, MV e Blanco.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Volta Redonda

Marquinhos cumprirá suspensão

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ

