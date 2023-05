Volta Redonda x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo atrasado da quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Volta Redonda e Flamengo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (17), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

Depois de dois empates consecutivos no Cariocão sub-20, o Flamengo volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória. No momento, aparece na quarta posição, com 11 pontos, enquanto o Volta Redonda, com sete, não vence há quatro jogos (com três derrotas e um empate).

Prováveis escalações

Volta Redonda sub-20: Mota; Marrone, Luan, Maílson e Cristiano; Bruno Barra, Marcelo, Vinícius Pacheco e Dija Baiano; Tiago Amaral e Niltinho. Técnico: Felipe Surian.

Flamengo sub-20: Dyogo Alves; José Adilson, Diego, Darlan e Eduardo Gabriel; Rayan, Pedrinho e Caio Garcia; Werton, Petterson e Mateusão. Técnico: Mário Jorge.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?