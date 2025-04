Volta Redonda x Ferroviária: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio Raulino de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Volta Redonda e Ferroviária se enfrentam nesta terça-feira (22), às 20h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela quarta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Sem somar pontos nas três primeiras rodadas da Série B, o Volta Redonda entra em campo pressionado neste fim de semana em busca da primeira vitória na competição. Lanterna da tabela, o Voltaço acumula três derrotas consecutivas por 1 a 0: Novorizontino, Cuiabá e CRB.

Por sua vez, a Ferroviária ocupa a parte intermediária da tabela, somando cinco pontos. A equipe arrancou um empate em 1 a 1 com o Remo, segurou o 0 a 0 diante do Amazonas e garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO nos três primeiros jogos.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Carlos, Jhonny, Bruno Barra, Sanchez Costa, André Luiz, Vitinho, Pierre, Robinho, Marcos Vinícius, Hyuri.

Ferroviária: Denis Júnior, Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon, Eric, Alencar, Netinho, Thiago Lopes, Albano, Juninho, Carlão.

Desfalques

Volta Redonda

Fabrício e Luciano Naninho estão lesionados.

Ferroviária

Zé Mário está machucado.

Quando é?