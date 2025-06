Volta Redonda x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (17), no Estádio Raulino de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Volta Redonda e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 12ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta para sair da parte de baixo da tabela, o Volta Redonda entra em campo novamente após a derrota por 2 a 0 para o Goiás, na última rodada da Série B. Com 10 pontos conquistados, o Voltaço está empatado em pontuação com o Botafogo-SP, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Avaí vive momento mais tranquilo. A equipe catarinense ocupa a sétima colocação, com 19 pontos, e pode ingressar no G-4 em caso de vitória. Em 11 jogos disputados até aqui, o Leão da Ilha soma cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

Volta Redonda: Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Gabriel Bahia; Jhonny, Pierre, Robinho, PK e Sánchez; MV e Heliardo (Ítalo).

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Pedrão, Eduardo Brock e Andrey; Barreto, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Cléber.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Zé Ricardo segue fora.

Que horas começa Volta Redonda x Avaí

Retrospecto Recente

