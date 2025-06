Volta Redonda x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (01), no Estádio Raulino de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Volta Redonda e América-MG se enfrentam neste domingo (01), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela décima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Sem perder há quatro rodadas, com três empates e uma vitória, o Volta Redonda segue na luta contra o rebaixamento. Com apenas sete pontos, o Voltaço tem um aproveitamento de 25% na Série B.

Já o América-MG ocupa a parte intermediária da tabela, com 13 pontos. Em nove jogos, o Coelho acumula quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Lucas Adell; Jhonny, André Luiz, Robinho, Raí e Sánchez; Vitinho Lopes e Heliardo.

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Marlon; Barros, Elizari e Jhosefer; Miguelito, Willian Bigode e Figueiredo.

Desfalques

Volta Redonda

Pierre cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?