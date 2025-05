Volta Redonda x Amazonas: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (19), pela 8ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Volta Redonda recebe o Amazonas na noite desta segunda-feira (19), às 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Volta Redonda entra em campo depois de um empate sem gols com o Criciúma na rodada anterior. A equipe da Cidade do Aço está na 17ª posição, com cinco pontos. Já o Amazonas, último colocado da Série B com apenas três pontos, ainda não venceu na competição. O time amazonense vem de uma igualdade em 1 a 1 diante do CRB e tenta reagir para se manter vivo na briga contra a degola.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Drosny; W. Silva, Pinheiro, Bahia, Lucas Adell, Sanchez; Raí, Pierre, Robinho, Santos; Mirandinha. Técnico: Rogério Corrêa.

Mais artigos abaixo

Amazonas: Renan; Luciano, Jackson, Fabiano, Monteiro; Vásquez, Linares; Zabala, Tavares, Ramírez e Silva. Técnico: Guilherme Alves.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?