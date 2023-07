Volta Redonda x Amazonas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (17), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Volta Redonda e Amazonas se enfrentam na tarde desta segunda-feira (17), às 16h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

O Voltaço vem de cinco jogos sem derrota, sendo quatro vitórias e um empate, e começa a rodada na quarta colocação, com 18 pontos conquistados. Como mandante na competição, a equipe do Rio de Janeiro tem quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Amazonas lidera a Série C com 24 pontos conquistados, mas vem de uma derrota dentro de casa para o Paysandu, por 2 a 1. Como visitante na competição, a equipe amazonense tem apenas uma derrota em seis jogos.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Carlos, Wellington Silva, Matheus Santos, Michel Custódio, Ricardo Sena, Paulinho, Henrique Silva, Júlio Cesar, Douglas Skilo, Marquinhos, Ítalo.

Amazonas: Edson Mardden, Yuri Ferraz, Jackson, Thiago Spice, Charles, Phillipe Guimarães, Xavier, Gustavo Ermel, Rafael Tavares, Douglas Santos, Luan Silva.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?