Volta de Galvão Bueno tem discurso pró-vacina, confusão de nomes e crítica à Supercopa

Narrador volta a narra depois de 14 meses afastado, valoriza vacinação, confunde jogadores e fala sobre "melhor time do Brasil no momento"

Galvão Bueno está de volta às transmissões da TV Globo após 14 meses afastado do futebol, por conta dos protocolos de isolamento do Covid-19.

Escalado como o narrador principal para a decisão da Supercopa do Brasil, disputada entre Flamengo e Palmeiras neste domingo (11), Galvão aproveitou o retorno para comentar sobre a vacinação no Brasil, criticar a decisão de manter a partida e se confundiu com nomes dos atletas.

"A emoção toma conta de mim. Não é uma vitória minha, é uma vitória de Deus e da ciência, é uma vitória da vacina. Viva a vida!", disse Galvão, de 70 anos, no início da transmissão.

Apesar da empolgação do retorno, com direito a “soquinho” com o comentarista Caio Ribeiro, o narrador afirmou que a partida poderia ter sido adiada em algumas semanas, para um momento em que o futebol pudesse voltar a ser um foco válido.

Mesmo com a crítica, Galvão afirmou que o torneio, disputado pelos vencedores do Campeonato Brasileiro (Flamengo) e da Copa do Brasil (Palmeiras) decidiria “melhor time do Brasil no momento”.

Nas redes sociais, o nome do narrador voltou a ser assunto, graças às confusões de nomes dos atletas. Em poucos minutos, Galvão já havia chamado Mathias Viña de “Matheus Viña”, Breno Lopes de “Bruno Lopes” e Marcos Rocha de “Marco Roca”, episódios que divertiram os internautas.