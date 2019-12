Volpi enaltece renovação com o São Paulo até 2023: "Melhor presente de Natal"

Goleiro renovou com o clube paulista até dezembro de 2023. Jogador estava emprestado pelo Querétaro, do México, e tinha contrato se encerrando agora

Tiago Volpi está animado pela permanência no . Ele teve os direitos adquiridos pelo clube e seguirá no Morumbi até dezembro de 2023. Após o anúncio de sua manutenção, o goleiro concedeu entrevista e disse como se sente.

"Estou muito contente. Criei uma identificação grande com todas as pessoas no clube, dos funcionários aos torcedores, e eu tinha a vontade de permanecer. A minha felicidade é completa neste Natal. Sem dúvida, um momento especial. A permanência no São Paulo foi o meu melhor presente no Natal".

"Estou feliz com a oportunidade de defender o São Paulo por mais quatro temporadas. O torcedor esteve conosco nos momentos difíceis, e agora vamos em busca dos nossos objetivos em 2020", acresceentou.

A permanência de Volpi também trouxe um alívio no ambiente familiar, que ansiava pelo desfecho positivo e pôde comemorar o Natal com ainda mais felicidade. Agora a ordem é convocar o torcedor para estar nas arquibancadas do Morumbi na disputa da do ano que vem.

"A minha família também está muito contente e estava ansiosa com este desfecho. Agora tenho um filho paulistano, o Arthur, que nasceu este ano, e celebrei um Natal perfeito. Levarei esta motivação para a próxima temporada, conto com o nosso torcedor no Morumbi em noite de Libertadores", concluiu.