Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Marcando a estreia de Rogério Ceni, o Flamengo recebe o nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para todo o , exceto RS e MG), na TV aberta, além dos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para todo o Brasil, exceto RS e MG), na TV aberta, além dos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

O duelo mais aguardado da semana pode ganhar mais um motivo especial. Rogério Ceni, anunciado como novo técnico do Flamengo após a demissão de Domènec Torrent, pode fazer a sua estreia no comando da equipe carioca justamente contra o São Paulo, clube pelo qual é considerado o maior ídolo da história.

Para o primeiro duelo das quartas de final, o Fla terá algumas baixas importantes. Rodrigo Caio segue fora, assim como Diego e Arrascaeta. Além do mais, Isla, Ribeiro e Pedro foram convocados por suas respectivas seleções para jogos das Eliminatórias, e também desfalcam a equipe, enquanto Filipe Luís, com desconforto muscular, é tratado como dúvida.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Após a apresentação e um bate-papo com os atletas, o treinador rubro-negro comandou a primeira atividade no Ninho do Urubu. #CeniÉDoMengão #VamosFlamengo



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/YssiqXNCS3