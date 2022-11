Vojvoda recusa propostas e indica renovação com o Fortaleza

Atlético-MG, Santos e Vasco fizeram proposta pelo técnico argentino. Corinthians já havia feito sondagem para contratá-lo

Juan Pablo Vojvoda recusou as propostas e sondagens recebidas nos últimos dias e indicou que deve renovar com o Fortaleza, como soube a GOAL.

Atlético-MG, Corinthians, Santos e Vasco foram comunicados sobre a decisão do argentino. Destes, apenas o Timão não formalizou uma proposta para a contratação do copmandante. Os demais apresentaram números a fim de contratá-lo para a próxima temporada.

O Fortaleza fez proposta para renovar o contrato do estrangeiro até o fim de 2023. Ele conduziu o time a duas classificações para a Libertadores, em 2021 e 2022. Em caso de permanência, terá uma valorização salarial e carta branca para montagem do elenco.

A ideia é montar um plantel ainda mais forte para a disputa da temporada seguinte. O treinador é tratado como peça importante na gestão do presidente Marcelo Paz. Ele, inclusive, foi campeão da Copa do Nordeste 2022 e de duas edições do Campeonato Cearense, em 2021 e 2022.

Juan Pablo Vojvoda soma 121 partidas desde a chegada à Arena Castelão. No período, a equipe conquistou 58 vitórias. O comandante pode emplacar a terceira temporada consecutiva no time e seguir como o segundo técnico mais longevo do país, atrás apenas de Abel Ferreira.