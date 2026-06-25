Você vai participar da Copa do Mundo de 2030? Resposta surpreendente de Messi

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, não descartou a possibilidade de participar da Copa do Mundo de 2030, apesar de já ter completado 39 anos, o que significa que terá 43 anos na próxima edição do torneio.

Muitos acreditavam que a conquista do título da Copa do Mundo de 2022 no Catar seria a última parada de Messi no cenário mundial, especialmente porque ele levantou a taça aos 35 anos, mas o capitão da Argentina continuou desafiando as expectativas e teve uma atuação notável na Copa do Mundo de 2026.

Messi continua escrevendo novos capítulos em sua lenda do futebol durante a Copa do Mundo em andamento nos Estados Unidos, Canadá e México, tendo marcado 5 gols nas duas primeiras partidas contra a Argélia e a Áustria, levando a seleção argentina à classificação para a segunda fase antes mesmo de enfrentar a Jordânia na última rodada.

O “Pequeno Pulga” lidera a lista de artilheiros da edição atual e também alcançou o topo da lista de maiores artilheiros da história do torneio, com 18 gols.

Quando questionado sobre a possibilidade de participar da Copa do Mundo de 2030, que será realizada na Espanha, em Portugal e no Marrocos, ele se recusou a descartar a possibilidade de vez e disse, conforme destacou o jornal britânico “Daily Mail”: “Vamos ver o que vai acontecer”.

Embora tenha afirmado, há poucos dias, que não pensava em participar da próxima edição, sua resposta desta vez pareceu menos categórica.

Essas declarações são mais um indício de que o astro argentino não descartou definitivamente a ideia de disputar a sétima Copa do Mundo de sua carreira, especialmente porque ele já havia manifestado dúvidas sobre sua capacidade de participar da Copa América de 2024 e também da Copa do Mundo de 2026 devido à sua condição física, antes de conseguir voltar a jogar e brilhar novamente.

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Estátua gigantesca na Patagônia

Na Argentina, Messi recebeu uma homenagem excepcional com a inauguração de uma estátua gigante de cerca de 26 metros (85 pés) de altura na cidade de Cotrál Co, na região da Patagônia.

A obra levou 18 meses para ser concluída e foi executada pelo escultor argentino Aldo Perroisa, que explicou que o projeto representa uma homenagem a alguém que ele considera o “embaixador da Argentina” ao redor do mundo.

A estátua retrata o famoso momento em que Messi se ajoelhou no gramado do estádio de Lusail durante a final da Copa do Mundo de 2022, após o pênalti decisivo que garantiu o título à Argentina contra a França. Ele também aparece segurando a camisa da seleção de seu país e apontando para o céu, em um gesto habitual que faz para homenagear sua falecida avó.

A homenagem coincidiu com a comemoração do 39º aniversário de Messi, quando seus companheiros da seleção argentina o surpreenderam com presentes especiais no centro de treinamento da equipe, em um clima festivo amplamente divulgado nas redes sociais.