PUBLICIDADE - No campo de futebol, o que importa é ter visão de jogo, manter a calma e tomar as decisões certas sob pressão. São exatamente essas qualidades que também se aplicam ao trabalho no Serviço de Instituições Penitenciárias.

Agente de segurança: manter a visão geral sob pressão

Como agente de segurança no DJI, você mantém a visão geral e a calma, assim como Jaap Stam. Tanto dentro da instituição quanto durante o transporte de detentos para a polícia, o tribunal ou o hospital e de volta. Você reage rapidamente, mantém-se alerta e sabe exatamente quando agir. Assim como em uma situação de jogo.

Agente penitenciário: equilíbrio entre intervir e compreender

Como agente penitenciário (PIW), você é indispensável na prisão. Você garante a segurança e a estrutura e acompanha os detentos em suas atividades diárias. Você os ajuda a lidar com conflitos e emoções. Assim como um árbitro, trata-se de intervir ou compreender, dar espaço ou estabelecer limites: essas são escolhas que você enfrenta diariamente. Com o equilíbrio certo entre rigor e humanidade, você garante que os detentos saiam melhores do que quando entraram.

Orientador profissional: construindo o futuro

Como orientador profissional, você é como um instrutor. Você acompanha os detentos em suas atividades na oficina. Você ajuda as pessoas a reencontrarem uma rotina e as apoia na obtenção de um diploma profissionalizante, para que estejam mais bem preparadas quando forem libertadas. É um trabalho gratificante, com o qual você também aprende muito.

Trabalhar na DJI envolve muito mais do que isso. Aqui, você aprende a deixar seus preconceitos de lado. Você vai além do que a pessoa fez e entende que cada dia exige um tratamento personalizado. Seu trabalho vai muito além de fechar portas. Aqui, também se abrem portas. A DJI não é apenas um lugar onde a liberdade termina, mas, acima de tudo, um ambiente onde essa liberdade recomeça. O lugar onde trabalhamos juntos pela reintegração na sociedade. Porque sabemos que cada detento poderá, em breve, ser novamente vizinho de alguém.

Esse desafio não é apenas sua responsabilidade, é a sua profissão. Seja trabalhando como segurança, na área de TI, na sede, na área de saúde ou em uma das muitas outras funções: em cada cargo, em cada nível, você dá uma contribuição essencial.

Pronto para colocar suas qualidades em prática fora do campo? Descubra o que combina com você e leia mais sobre como trabalhar na DJI em werkenbijdji.nl.



Este artigo foi elaborado em colaboração com o Serviço de Instituições Judiciais.