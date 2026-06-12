"Você é um traidor e um idiota"... A ousadia de Ibrahimović atrai críticas contra ele

O lendário atacante sueco Zlatan Ibrahimović provocou uma onda de críticas e polêmica depois de anunciar, durante sua participação como comentarista esportivo no canal “Fox Sports”, que torcerá pela seleção da Croácia na Copa do Mundo de 2026, ignorando a Bósnia e Herzegovina, pátria de seu pai, em declarações que provocaram grande indignação entre a torcida bósnia.

O canal americano revelou, durante a análise dos grupos, que Ibrahimović, que representou a seleção sueca 122 vezes e marcou 62 gols, surpreendeu a todos ao declarar sua lealdade futebolística à Croácia, terra natal de sua mãe, apesar de seu pai ser de origem bósnia.

Quando questionado sobre seu grupo favorito no torneio, Zlatan expressou grande entusiasmo pelo Grupo L, dizendo: “Tem a Inglaterra, será que a taça vai voltar para casa? Veremos”, antes de acrescentar: “Eu também tenho origens croatas, então vou torcer por eles neste torneio”.

Essa declaração foi suficiente para acender a ira na Bósnia e Herzegovina, que também participa da Copa do Mundo, onde muitos consideraram que Ibrahimović renegou suas raízes paternas e ofendeu os torcedores bósnios.

Nas redes sociais, choveu comentários furiosos contra o astro sueco. Um deles escreveu: “Você é um traidor, seu pai é bósnio, você é um completo idiota”, enquanto outro comentou de forma mais moderada: “Ele também poderia ter dito que torce pela Bósnia”.

Por outro lado, os torcedores croatas reagiram com sentimentos contraditórios, que variaram entre orgulho e tristeza, com um deles escrevendo: “Você deveria ter jogado conosco na sua época, teríamos vencido a Copa do Mundo de 2018”, enquanto outro comentou: “Imaginem o que a Croácia poderia ter se tornado com Mandžukić e Modrić atrás de Zlatan”.

Ibrahimović não se limitou a declarar seu apoio à Croácia, mas prosseguiu com sua análise do Grupo L em seu estilo sarcástico habitual, observando que Gana conta com jogadores “extremamente talentosos”, antes de desferir um golpe duro contra o Panamá, dizendo: “Acho que eles serão presa fácil para a Inglaterra e a Croácia, que disputarão o primeiro lugar, e a Gana pode atrapalhar seus planos e tirar pontos delas.”