Chelsea x Vllaznia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Inglesas buscam emplacar a segunda vitória no Grupo A da UCL feminina nesta quarta-feira (26); veja como acompanhar ao vivo na internet

Chelsea e Vllaznia se enfrentam nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), no Reino Unido, pela segunda rodada do Grupo A da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Em busca do primeiro título na UCL feminina, depois de perder para o Barcelona na final de 2020-21, o Chelsea chega embalado com a vitória sobre o PSG por 1 a 0 na rodada de estreia, e ampliou a série de quatro triunfos consecutivos na temporada.

Do outro lado, o Vllaznia foi derrotado pelo Real Madrid por 2 a 0 na primeira rodada do Grupo da UCL feminina 2022/23.

Prováveis escalações

Escalação do provável VLLAZNIA: Williams-Mosler; Maliqi, Cavanaugh, Patterson, Doci, Franja, Berisha, Gjini, Knox, Popovic e Bashka.

Escalação do provável CHELSEA: Berger; Bright, Ingle, Eriksson, Relten, Cuthbert, Mjeide, Reiten; Buchanan, Harder, Kerr.

Desfalques

Vllaznia

sem desfalques confirmados.

Chelsea

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Kingsmeadow – Kingston, Reino Unido

• Arbitragem: SABINA BOLIC (árbitro), MAJA PETRAVIC e GORDANA KATUSIC (assistentes), JELENA PEJKOVIC (quarto árbitro)