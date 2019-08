Viu essa? Árbitro de Alemanha 7 x 1 Brasil será técnico de clube espanhol

Segundo jornal Récord, Marco Antonio Rodríguez irá comandar o Salamanca CF

O Salamanca CF, clube da terceira divisão espanhola, pode ter um ex-árbitro como jogador. Segundo o jornal mexicano Récord, Marco Antonio Rodríguez assumirá o comando da equipe.

Árbitro da Fifa entre 2000 e 2014, Marco Antonio Rodríguez atuou em três Copas do Mundo: 2006, 2010 e 2014. Além disso, foi o mexicano quem apitou a história goleada da por 7 a 1 no , no Mineirão, na semifinal do Mundial de 2014.

(Foto: Getty Images)

Aposentado desde então, Rodríguez passou a trabalhar como comentarista na TV Azteca e, de acordo com a publicação mexicana, é o nome cotado para ser o novo técnico do Salamanca, no lugar de seu compatriota, Kosé Luis Trejo.