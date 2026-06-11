Vitsel: O Marrocos surpreendeu a todos... e há seleções mais fortes do que a Bélgica

O jogador da seleção belga, Axel Witsel (37 anos), considera que as chances de sua seleção na Copa do Mundo de 2026 são menores do que nas edições anteriores, devido à presença de seleções mais fortes.

Durante uma entrevista ao site “Flash score”, o jogador do Girona, da Espanha, comentou sobre o desempenho da Bélgica em torneios anteriores: “Acho que a geração que tivemos conquistou coisas incríveis. Em 2018, ficamos em terceiro lugar, o que foi algo incrível naquela época”.

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E acrescentou: “Ninguém esperava que a Bélgica chegasse tão longe, mas temos a sensação de que poderíamos ter feito algo diferente, ou um pouco melhor... Quando chegamos às semifinais, tudo poderia ter acontecido”.

E o ex-jogador da Juventus e do Borussia Dortmund continuou: “Hoje talvez seja diferente, temos que ser sinceros conosco mesmos. Na minha opinião, há seleções mais fortes do que a nossa, como a França, por exemplo.

É uma seleção muito forte. Depois a Espanha, e a Argentina também, então estamos em um mundo diferente hoje”.

Sobre a combinação de experiência e juventude na seleção belga, Witsel declarou: “Acho que isso é muito importante, por isso estou aqui, assim como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois também. Eles estão começando a ficar mais velhos... Não sou o único, mas estamos aqui para facilitar a vida dos jogadores jovens, e acho que ter experiência extra é sempre importante na Copa do Mundo”.

Sobre as surpresas da Copa do Mundo, ele disse: “Em toda Copa do Mundo sempre há surpresas, e algumas seleções chegam muito longe, como aconteceu da última vez no Catar, com o Marrocos, por exemplo (quando ficou em quarto lugar).”

A Bélgica disputará a Copa do Mundo no Grupo G, que também conta com Egito, Irã e Nova Zelândia.