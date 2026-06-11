Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Vitsel: O Marrocos surpreendeu a todos... e há seleções mais fortes do que a Bélgica

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
A. Witsel
Bélgica
Egito
EUA
Brasil
Marrocos

A Bélgica se prepara para estrear na competição contra o Egito

O jogador da seleção belga, Axel Witsel (37 anos), considera que as chances de sua seleção na Copa do Mundo de 2026 são menores do que nas edições anteriores, devido à presença de seleções mais fortes.

Durante uma entrevista ao site “Flash score”, o jogador do Girona, da Espanha, comentou sobre o desempenho da Bélgica em torneios anteriores: “Acho que a geração que tivemos conquistou coisas incríveis. Em 2018, ficamos em terceiro lugar, o que foi algo incrível naquela época”.

Leia também

Em números... O confronto entre Marrocos e Brasil é o mais forte da fase de grupos da Copa do Mundo

Falha de segurança coloca jogadores da Argentina em risco na Copa do Mundo

E acrescentou: “Ninguém esperava que a Bélgica chegasse tão longe, mas temos a sensação de que poderíamos ter feito algo diferente, ou um pouco melhor... Quando chegamos às semifinais, tudo poderia ter acontecido”.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Copa do Mundo
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
Egito crest
Egito
EGY

E o ex-jogador da Juventus e do Borussia Dortmund continuou: “Hoje talvez seja diferente, temos que ser sinceros conosco mesmos. Na minha opinião, há seleções mais fortes do que a nossa, como a França, por exemplo.
É uma seleção muito forte. Depois a Espanha, e a Argentina também, então estamos em um mundo diferente hoje”.

Sobre a combinação de experiência e juventude na seleção belga, Witsel declarou: “Acho que isso é muito importante, por isso estou aqui, assim como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois também. Eles estão começando a ficar mais velhos... Não sou o único, mas estamos aqui para facilitar a vida dos jogadores jovens, e acho que ter experiência extra é sempre importante na Copa do Mundo”.

Sobre as surpresas da Copa do Mundo, ele disse: “Em toda Copa do Mundo sempre há surpresas, e algumas seleções chegam muito longe, como aconteceu da última vez no Catar, com o Marrocos, por exemplo (quando ficou em quarto lugar).”

A Bélgica disputará a Copa do Mundo no Grupo G, que também conta com Egito, Irã e Nova Zelândia.

Publicidade