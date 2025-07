Vitória x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o RB Bragantino por 1 a 0 na última rodada e deixar a zona de rebaixamento, o Vitória busca emplacar o segundo triunfo consecutivo no Brasileirão. No momento, ocupa a 15ª posição, com 15 pontos, um ponto a menos que o Santos, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Sport segue na briga pela primeira vitória no Brasileirão. Na lanterna, com apenas três pontos conquistados, o Leão da Ilha para o Mirassol e Botafogo por 1 a 0, além do Juventude por 2 a 0 nos últimos três jogos disputados.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Ronald e Lucas Braga; Matheus, Erick (Fabri/Ricardo Ryller) e Renato Kayzer.

Sport: Gabriel; Igor Carius, Rafael Thyere, Ramon e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Derik e Ignacio Ramirez.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Sport

Pablo, Hereda e Hyoran estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 23 de julho de 2025

quarta-feira, 23 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma 20 vitórias, contra 16 do Sport, além de 14 empates. No último encontro válido pela primeira fase do Nordestão 2025, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Classificação

Links úteis