Vitória x Santa Cruz ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela primeira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

No Barradão, o Vitória enfrenta o Santa Cruz, na tarde deste sábado (21), às 17h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta.

O duelo reúne duas equipes que se classificaram para o Nordestão nas eliminatórias. No entanto, o Vitória não vence há duas partidas pelo estadual e segue sem poder contar com Railan, lesionado. Assim, seu substituto deve ser Zeca, que teve seu nome regularizado no BID.

Já o Santa Cruz vem de três empates consecutivos pelo pernambucano e agora vira as suas atenções para a Copa. Alemão, Dayvid e Daniel Pereira desfalcam o time visitante por lesão. Entretanto, Michel Douglas está recuperado e disponível.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vitória: Dalton; Zeca, Camutanga, Marco Antônio e Vicente; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Gegê, Osvaldo e Tréllez (Léo Gamalho).

Escalação do provável Santa Cruz: Geaze; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Yan e Ian Rodriguez; João Erick, Arthur Santos e Anderson Ceará; Hugo Cabral, Lucas Silva e Dagson.

Desfalques

Vitória

Railan está no departamento médico.

Santa Cruz

Alemão, Daniel Pereira e Dayvid estão lesionados.

Quando é?