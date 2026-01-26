Vitória x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Vitória e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Bahia na última rodada do Campeonato Baiano, o Vitória passa a focar suas atenções na estreia do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, o Rubro-Negro Baiano terminou a competição nacional na 15ª colocação, com 45 pontos, apenas dois a mais que o Ceará, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Remo retorna à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos. Pelo Campeonato Paraense, o Leão Azul estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino-PA.

Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Kayky, Léo Andrade e Jorge; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Pana; Pikachu, Alef Manga e Eduardo Melo.

Desfalques

Vitória

Renzo López, Edu, Lucas Arcanjo, Claudinho, Davi, Andrei, Fintelman e Rúben Ismael estão machucados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

