Brasileirão
team-logoVitória
team-logoRemo
Mounique Vilela

Vitória x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Bahia na última rodada do Campeonato Baiano, o Vitória passa a focar suas atenções na estreia do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, o Rubro-Negro Baiano terminou a competição nacional na 15ª colocação, com 45 pontos, apenas dois a mais que o Ceará, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Remo retorna à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos. Pelo Campeonato Paraense, o Leão Azul estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino-PA.

Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Kayky, Léo Andrade e Jorge; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Pana; Pikachu, Alef Manga e Eduardo Melo.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Remo crest
Remo
REM

Desfalques

Vitória

Renzo López, Edu, Lucas Arcanjo, Claudinho, Davi, Andrei, Fintelman e Rúben Ismael estão machucados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Barradão - Salvador, BA 

Retrospecto recente

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

REM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

Últimos confrontos diretos

VIT

Outros

REM

1

2

Empates

2

Vitórias

5

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

