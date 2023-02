Vitória x Jacuipense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Times entram em campo neste domingo (12), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

O Vitória recebe o Jacuipense na tarde deste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Barradão, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Buscando emplacar a terceira vitória consecutiva no Baianão para seguir na luta pela classificação para a próxima fase, o Vitória soma 10 pontos, enquanto o Jacuipense, com 13 pontos, registra quatro vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos sete jogos disputados.

Sem Nicolás Dibble, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Osvaldo e Alisson Santos brigam por uma vaga no ataque

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Vitória registra quatro vitórias, contra três do Jacuipense, além de um empate. No último encontro, válido pela Copa do Nordeste 2023, o Vitória venceu por 1 a 0, com gol de Tréllez.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Gegê e Diego Torres; Nicolás Dibble, Thiago Lopes e Léo Gamalho.

Escalação do provável Jacuipense: Jean; Raphinha, Vitor Salvador, Kanu, Radar, Fábio Bahia, Amaral, Eudair, Welder, Thiaguinho, Jeam.

Desfalques

Jacuipense

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Nicolás Dibble está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Rafinha se recupera de lesão.

Quando é?