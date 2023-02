Vitória x Jacobinense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Times entram em campo nesta quarta-feira (2), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe o Jacobinense na noite desta quinta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (para a Bahia), na TV aberta, e do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Após perder o clássico para o maior rival, o Vitória caiu para a oitava posição, com 4 pontos, não entrando na zona de rebaixamento apenas devido ao critério de desempate. O Rubro-Negro sabe que precisa vencer os próximos compromissos para não ser eliminado do estadual na primeira fase pela quinta vez consecutiva.

Do outro lado, o Jacobinense também foi derrotado na rodada passada, o que culminou com a queda para os exto lugar, com 7 pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vitória: Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga, João Lucas, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Gegê, Rafinha, Tréllez e Osvaldo.

Escalação do provável Jacobinense: A confirmar.

Desfalques

Jacobinense

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Não há desfalques confirmados.

Quando é?