Vitória x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Grêmio se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Cerro Largo, pela Copa Sul-Americana, o Vitória volta suas atenções para o Brasileirão. Lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o time baiano teve um início difícil na competição nacional, com derrotas para o Juventude (2 a 0) e Flamengo (2 a 1). Na sequência, no entanto, esboçou uma reação ao vencer o Fortaleza por 2 a 1 e empatar com o Atlético-MG (2 a 2) e Fluminense (1 a 1), somando pontos importantes na briga contra a parte de baixo da tabela.

Por outro lado, o Grêmio empatou por 2 a 2 com o Godoy Cruz na última rodada da Copa Sul-Americana e agora volta a focar no Brasileirão. Pressionado por resultados, o Tricolor Gaúcho ocupa a zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos conquistados em cinco rodadas.

Mais artigos abaixo

A equipe venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na estreia, mas depois acumulou derrotas para Ceará e Flamengo, ambos por 2 a 0, e para o Mirassol por 4 a 1. No clássico Gre-Nal, ficou no empate em 1 a 1 com o Internacional.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Halter, Marcos, Jamerson, Baralhas, Ricardo, Erick, Matheuzinho, Gustavo Mosquito e Janderson.

Grêmio: Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann, Marlon, Dodi, Villasanti, Edenílson, Kike Oliveira, Monsalve e Braithwaite.

Desfalques

Vitória

Renato Kayzer, Carlinhos, Wellington Rato e Willian Oliveira seguem fora.

Grêmio

Gustavo Martins e Rodrigo Ely estão lesionados.

Quando é?