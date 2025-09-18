Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vitória e Fluminense se enfrentam neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Ocupando a parte intermediária da tabela, com 28 pontos, o Tricolor não vence há três rodadas, com derrotas para o RB Bragantino por 4 a 2 e para o Corinthians por 1 a 0, além de um empate sem gols contra o Santos.

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi deve poupar parte dos titulares, já pensando no duelo de volta da Sul-Americana. Na próxima semana, o Fluminense precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à semifinal.

Do outro lado, o Vitória luta contra o rebaixamento. Em 17º lugar, com 22 pontos, o Leão está apenas um ponto atrás do Santos, primeiro time fora da zona da degola. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Fortaleza por 2 a 0.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Ricardo e Aitor; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Fluminense: Fábio; Júlio Fidélis, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules (Bernal), Martinelli (Lima) e Nonato (Lucho Acosta); Kevin Serna, Canobbio (Keno) e Germán Cano.

Desfalques

Vitória

Gabriel Baralhas está suspenso, enquanto Jamerson, Claudinho e Ismael estão lesionados.

Fluminense

Samuel Xavier e Ganso estão machucados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de setembro de 2025

sábado, 20 de setembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 16 vitórias, contra 11 do Vitória, além de 15 empates. No último encontro válido primeiro turno do Brasileirão de 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

