Brasileirão
team-logoVitória
team-logoFluminense
Mounique Vilela

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (20), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Fluminense se enfrentam neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Ocupando a parte intermediária da tabela, com 28 pontos, o Tricolor não vence há três rodadas, com derrotas para o RB Bragantino por 4 a 2 e para o Corinthians por 1 a 0, além de um empate sem gols contra o Santos.

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi deve poupar parte dos titulares, já pensando no duelo de volta da Sul-Americana. Na próxima semana, o Fluminense precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à semifinal.

Do outro lado, o Vitória luta contra o rebaixamento. Em 17º lugar, com 22 pontos, o Leão está apenas um ponto atrás do Santos, primeiro time fora da zona da degola. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Fortaleza por 2 a 0.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Ricardo e Aitor; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Fluminense: Fábio; Júlio Fidélis, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules (Bernal), Martinelli (Lima) e Nonato (Lucho Acosta); Kevin Serna, Canobbio (Keno) e Germán Cano.

Escalações de Vitória x Fluminense

VitóriaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLU
1
Lucas Arcanjo
27
R. Caceres
4
Camutanga
13
Ramon
5
L. Halter
21
Dudu
6
Pepe
11
Osvaldo
33
Erick
10
Matheuzinho
79
R. Kayzer
1
Fabio
21
I. Rabello
4
Ignacio
12
G. Fuentes
23
Guga
17
A. Canobbio
35
Hercules
90
K. Serna
94
Otavio
45
Vinicius Lima
14
G. Cano

4-2-3-1

FLUAway team crest

VIT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Chagas

FLU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Gaucho

Desfalques

Vitória

Gabriel Baralhas está suspenso, enquanto Jamerson, Claudinho e Ismael estão lesionados.

Fluminense

Samuel Xavier e Ganso estão machucados.

Quando é?

  • Data: sábado, 20 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Barradão - Salvador, BA 

Retrospecto recente

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/14
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

Últimos confrontos diretos

Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 16 vitórias, contra 11 do Vitória, além de 15 empates. No último encontro válido primeiro turno do Brasileirão de 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

VIT

Outros

FLU

2

Vitórias

2

Empates

1

5

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

