Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Vitória e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca após golear o Sampaio Corrêa por 7 a 1, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Em busca da primeira vitória no torneio nacinal, o Rubro-Negro foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 na estreia e, na sequência, empatou com o Internacional por 1 a 1. Para o confronto, o técnico Filipe Luís terá os retornos de Rossi, Arrascaeta e Léo Ortiz, poupados no último jogo do Estadual.

Por outro lado, o Vitória ocupa a 12ª posição, com três pontos. Na primeira rodada, o time baiano venceu o Remo por 2 a 0, mas perdeu para o Palmeiras por 5 a 1 na última rodada.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta, Paquetá; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Vitória: Gabriel; Natan Mendes, Riccieli, Neris, Zé Marcos e Ramon; Erick, Caique, Baralhas e Cantalapiedra; Santos.

Desfalques

Flamengo

Saúl, Jorginho e Luiz Araújo estão no departamento médico.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 52 confrontos entre as equipes, o Flamengo leva ampla vantagem no retrospecto, com 32 triunfos, contra 10 do Vitória, além de 10 empates. No último duelo, válido pelo returno do Campeonato Brasileiro de 2025, o time carioca aplicou uma goleada histórica por 8 a 0.

Classificação

