Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoVitória
team-logoFlamengo
ASSISTA COM OASSISTA COM O
Mounique Vilela

Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (10), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada, e do Premiere,no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca após golear o Sampaio Corrêa por 7 a 1, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Em busca da primeira vitória no torneio nacinal, o Rubro-Negro foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 na estreia e, na sequência, empatou com o Internacional por 1 a 1. Para o confronto, o técnico Filipe Luís terá os retornos de Rossi, Arrascaeta e Léo Ortiz, poupados no último jogo do Estadual.

Por outro lado, o Vitória ocupa a 12ª posição, com três pontos. Na primeira rodada, o time baiano venceu o Remo por 2 a 0, mas perdeu para o Palmeiras por 5 a 1 na última rodada.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta, Paquetá; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Vitória: Gabriel; Natan Mendes, Riccieli, Neris, Zé Marcos e Ramon; Erick, Caique, Baralhas e Cantalapiedra; Santos.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Flamengo crest
Flamengo
FLA

Desfalques

Flamengo

Saúl, Jorginho e Luiz Araújo estão no departamento médico.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 10 de fevereiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Barradão - Salvador, BA 

Retrospecto recente

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 52 confrontos entre as equipes, o Flamengo leva ampla vantagem no retrospecto, com 32 triunfos, contra 10 do Vitória, além de 10 empates. No último duelo, válido pelo returno do Campeonato Brasileiro de 2025, o time carioca aplicou uma goleada histórica por 8 a 0.

VIT

Outros

FLA

0

1

Empate

4

Vitórias

4

Gols feitos

15
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0