"Vitória esmagadora e espetacular"... Jornais da Espanha comemoram a noite da "derrota da França"

Os jornais espanhóis comemoraram a conquista da seleção de seu país após a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, na sequência da vitória por 2 a 0 sobre a França na semifinal, dedicando suas primeiras páginas para elogiar o desempenho dos jogadores do técnico espanhol, ao mesmo tempo em que destacavam que a “La Roja” está perto de reconquistar o título mundial após 16 anos de ausência.

O jornal “Marca” publicou uma manchete em negrito: “Vitória histórica”, em referência à vitória esmagadora sobre a seleção francesa.

Além disso, destacou que a Espanha chegou à final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história após “esmagar a França”, elogiando a excelente exibição tática e afirmando que os gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro levaram a seleção à final.

Já o “AS” limitou-se a uma única palavra na capa: “Maravilhoso!”, considerando que a Espanha fez uma partida excepcional e deixou a França “sem forças”.

O jornal também destacou que Oyarzabal marcou seu quinto gol no torneio, enquanto Pedro Porro deixou sua marca com o segundo gol, levando a seleção à final.

Por sua vez, o “Mundo Deportivo” escolheu a manchete: “Que grandes!”, afirmando que a “La Roja” dominou uma seleção francesa impotente no ataque e chegou à final da Copa do Mundo após uma atuação que descreveu como “impressionante”, acrescentando que a seleção espanhola lutará pelo segundo título, 16 anos após o conquistado em 2010.

O jornal “Sport” seguiu a mesma linha, com a mesma manchete: “Que grandes!”, considerando que a seleção espanhola “arrasou com a França” e se classificou para a final com mérito, elogiando o desempenho coletivo e a disciplina tática que a equipe demonstrou durante toda a partida.

A celebração não se limitou aos jornais esportivos, já que o “El Mundo”, um dos maiores jornais de grande circulação da Espanha, dedicou a manchete de sua primeira página à conquista, sob o título: “A força da equipe”, afirmando que o impressionante jogo coletivo da Espanha ofuscou a França e levou a seleção de volta à final da Copa do Mundo após uma atuação que descreveu como “mágica”.

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