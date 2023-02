Vitória-ES x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Vitória-ES e Remo se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Espírito Santo, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Amazon Prime, no serviço de streaming.

Com a vantagem do empate, o Remo volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil. A equipe chega embalada com três vitórias consecutivas no Parazão, enquanto o Vitória-ES vem de derrota para o Nova Venécia por 2 a 1 no Campeonato Capixaba.

Vale destacar que Vitória-ES x Remo é um confronto inédito e vale uma vaga na segunda fase da competição. Quem avançar receberá uma cota de R$900 mil e terá pela frente o vencedor de São Luiz-RS x Juventude.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Leonan; Richard Franco, Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Soares; Diego Tavares e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Vitória: Felipe; Gabriel Fernandes, Lucas Tavares, João Moura, Matheus Silva, Carlos Augusto, Jonata, João Paulo, Igor Santos, Tony e Rodriguinho. Técnico: Rodrigo César.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Não há desfalques confirmados.

Quando é?