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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vitória culpa Danilo Pereira pelo tropeço diante do Al-Khaleej

J. Wissing
D. Pereira
Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
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O Al-Ittihad empatou em sua primeira partida na Roshn League

O alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, responsabilizou seu zagueiro português Danilo Pereira pelo tropeço diante do Al-Khaleej, na estreia da equipe pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ittihad caiu na armadilha do empate por 1 a 1 diante de seu visitante Al-Khaleej, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sábado, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pela primeira rodada da Liga Roshn.

Wissing declarou, em entrevista coletiva após a partida, em comentários divulgados pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Queríamos vencer na primeira partida em nosso estádio, e o confronto foi equilibrado".

E acrescentou: "Tivemos nossos momentos, mas infelizmente não os aproveitamos para decidir o confronto, e após o cartão vermelho a missão ficou mais difícil. Ainda estamos no início da jornada, e queremos aproveitar os aspectos positivos e corrigir os negativos".

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O treinador alemão referia-se à decisão do árbitro da partida de expulsar o zagueiro português Danilo Pereira aos 58 minutos de jogo, após consulta ao árbitro de vídeo, por ter chutado um jogador do Al-Khaleej sem a bola.

Wissing prosseguiu: "Tenho 5 semanas com os jogadores e conheço suas capacidades. Tivemos um cartão vermelho, e todas as substituições foram pensadas, sendo o objetivo aumentar a atividade, e qualquer substituição se deve a uma circunstância ocorrida no confronto".

E concluiu: "Nosso foco agora está no próximo confronto em busca da vitória, e temos 3 dias antes do jogo contra o Al-Najma. Queremos nos recuperar bem e nos preparar para a partida".

Vale lembrar que a próxima partida do Al-Ittihad será contra o Al-Najma, na próxima terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

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