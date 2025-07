Vitória x Confiança: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (08) mirando uma vaga nas semifinais da competição; veja os detalhes

O Vitória enfrenta o Confiança (8), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. (confira a programação completa).

Líder do Grupo A com 10 pontos, o Vitória chega para o mata-mata da competição regional com a campanha na fase inicial marcada pela ivencibilidade: quatro vitórias, três empates e nenhuma derrota. Do outro lado, o Confiança, que já não vence há quatro partidas, garantiu a classificação após assegurar a quarta colocação do Grupo B.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson (Maykon); Baralhas, Ronald Lopes (Willian Oliveira) e Matheuzinho; Lucas Braga (Carlinhos), Osvaldo e Renato Kayzer (Léo Pereira). Técnico: Thiago Carpini.

Confiança: Felipe; Barbosa, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Renilson (Fábio), Dionísio e Valdir Júnior; Breyner Camilo, Thiago Santos e Neto. Técnico: Luizinho Vieira.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?