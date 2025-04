Vitória x Cerro Largo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Cerro Largo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Depois de empatar com o Fluminense por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Vice-líder do Grupo B com dois pontos conquistados, o time baiano ainda busca a primeira vitória na competição continental. Até o momento, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com a Universidad de Quito, no Barradão, e ficou no 0 a 0 com o Defensa y Justicia fora de casa.

Por outro lado, o Cerro Largo, na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado, empatou com o Defensa y Justicia sem gols na rodada de estreia e, na sequência, foi derrotado pela Universidad de Quito por 3 a 1.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson.

Cerro Largo: Gino Santilli, Mauro Brasil, Martín Gianoli, Facundo Bonifazi, Ezequiel Olivera, Alan Di Pippa, Matías Mir, Sebastián Assís, Nicolás Bertocchi, Leandro Otormín, Jeremías Pérez Tica.

Desfalques

Vitória

Renato Kayzer, Wellington Rato, Pepê e Willian Oliveira seguem fora.

Cerro Largo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?