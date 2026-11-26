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Rubro-Negro disputará a quarta edição consecutiva da primeira divisão e agora mira uma vaga na próxima Copa Sul-Americana

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O Vitória não tem mais chances de rebaixamento no Brasileirão. O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Atlético-MG, na última quarta-feira (25), pela 36ª rodada, confirmou matematicamente a permanência do Rubro-Negro na elite nacional. No início da semana, a equipe baiana já havia dado um passo importante para escapar da queda ao golear o Internacional por 5 a 2, no Beira-Rio.

Com a permanência assegurada, o Vitória estabeleceu um novo recorde próprio na Série A: pela primeira vez, o clube disputará quatro edições consecutivas da competição. Campeão da Série B em 2023, o Leão está na primeira divisão desde 2024 e já tem presença garantida até 2027. Entre os clubes nordestinos, o recorde de temporadas seguidas na elite pertence ao Fortaleza, com sete participações consecutivas.

O Rubro-Negro também ocupa a segunda posição entre os times do Nordeste com mais participações na Série A durante a era dos pontos corridos. São 14 temporadas, apenas uma a menos que o rival Bahia, que soma 15. O Sport aparece na sequência, com 12 participações.

A reação decisiva do Vitória aconteceu após mudanças no comando técnico. Jair Ventura foi demitido no dia 2 de novembro, e Rafael Lacerda assumiu a equipe no dia 10. Desde então, o novo treinador soma duas vitórias em dois jogos — contra Red Bull Bragantino, em casa, e a goleada sobre o Internacional, fora — e conseguiu aliviar a pressão que cercava o clube na luta contra o rebaixamento.

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Atualmente, o Vitória ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos conquistados. Com a permanência garantida, o time agora volta suas atenções para a disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. A equipe está a um ponto do Coritiba, que abre a zona de classificação para o torneio continental, e ainda tem duas partidas para tentar melhorar sua posição na tabela.

Próximas partidas VIT Brasileirão 14:00 SAN Assistir

O próximo compromisso será contra o Santos, neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Brasileirão. Será a última partida do Vitória diante de sua torcida nesta edição da competição.