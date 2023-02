Vitória x Barcelona de Ilhéus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Baiano

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe o Jacuipense na tarde deste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Barradão, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE, na TV aberta, e do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Quinto colocado do estadual com 11 pontos, o Vitória sabe que precisa ganhar para seguir com chances de classificação. O Rubro-Negro vem de empate no jogo passado. Do outro lado, o Barcelona de Ilhéus está na sétima posição com 9 pontos, e também precisa vencer, além de depender de uma combinação de resultados para continuar sonhando com a vaga.

Prováveis escalações

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Pedro Bicalho) e Diego Torres; Osvaldo, Léo Gamalho e Thiago Lopes. Técnico: Léo Condé.

Escalação do Barcelona: Vila, Marlon, Eric, Clemente (Celso) e Caio (Maicon); Eder (Darlan), Bernard e André; Peixoto, Canela e Pádua. Técnico: Paulo Sales.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Barcelona de Ilhéus

Sem desfalques confirmados.

