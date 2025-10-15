+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoVitória
team-logoBahia
Mounique Vilela

Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Ba-Vi será disputado nesta quinta-feira (16), no Estádio Barradão: confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Bahia volta a campo em busca de uma sequência positiva no Brasileirão. No momento, o Tricolor Baiano ocupa a sexta posição, com 43 pontos, três a menos que o Mirassol, quarto colocado.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Do outro lado, o Vitória vive situação oposta. A equipe está na zona de rebaixamento, com 25 pontos, três a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. Em 27 partidas, o Rubro-Negro soma cinco vitórias, 10 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 30%. 

Vitória: Lucas Arcanjo, Neris, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende, Borduchi, Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Ademir, Tiago e Willian José.

Escalações de Vitória x Bahia

VitóriaHome team crest

5-4-1

Formação

3-4-3

Home team crestBAH
1
Lucas Arcanjo
3
Ze Marcos
43
Edu
4
Camutanga
27
R. Caceres
13
Ramon
17
A. Cantalapiedra
44
G. Baralhas
33
Erick
8
Ronald
79
R. Kayzer
96
Ronaldo
3
Gabriel Xavier
33
D. Duarte
13
S. Arias
7
A. Santos
5
Rezende
23
M. Sanabria
26
N. Acevedo
11
R. Nestor
77
Tiago
6
Jean Lucas

3-4-3

BAHAway team crest

VIT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Ventura

BAH
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Ceni

Desfalques

Vitória

Lucas Halter e Carlinhos estão suspensos, enquanto Jamerson e Ismael seguem no departamento médico. 

Bahia

Éverton Ribeiro, Erick Pulga, Caio Alexandre e Luciano Juba seguem fora.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 16 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Barradão - Salvador, BA 

Retrospecto recente

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 151 jogos disputados, o Vitória soma 56 vitórias, contra 46 do Bahia, além de 49 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o tricolor baiano venceu por 2 a 1. 

VIT

Outros

BAH

0

2

Empates

3

Vitórias

2

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

