Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vitória e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Bahia volta a campo em busca de uma sequência positiva no Brasileirão. No momento, o Tricolor Baiano ocupa a sexta posição, com 43 pontos, três a menos que o Mirassol, quarto colocado.

Do outro lado, o Vitória vive situação oposta. A equipe está na zona de rebaixamento, com 25 pontos, três a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. Em 27 partidas, o Rubro-Negro soma cinco vitórias, 10 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 30%.

Vitória: Lucas Arcanjo, Neris, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende, Borduchi, Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Ademir, Tiago e Willian José.

Desfalques

Vitória

Lucas Halter e Carlinhos estão suspensos, enquanto Jamerson e Ismael seguem no departamento médico.

Bahia

Éverton Ribeiro, Erick Pulga, Caio Alexandre e Luciano Juba seguem fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 16 de outubro de 2025

quinta-feira, 16 de outubro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 151 jogos disputados, o Vitória soma 56 vitórias, contra 46 do Bahia, além de 49 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o tricolor baiano venceu por 2 a 1.

Classificação

