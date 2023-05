Vitória x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Salvador, o Vitória enfrenta o Atlético-GO na noite deste domingo (134), a partir das 18h (de Brasília), no Barradão, pela a sexta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Vitória quer manter o 100% de aproveitamento e, consequentemente, a liderança do campeonato. O Rubro-Negro tem 15 pontos e não possui desfalques confirmados.

Já o Atlético-GO está na quarta posição, com 11 pontos, e busca o segundo triunfo consecutivo para se manter dento do G-4.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Wagner Leonardo, Camutanga e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Welder, Osvaldo e José Hugo. Técnico: Léo Condé.

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Gazal, Ramon e Heron; Renato, Thaldney e Bruno Tubarão; Shaylon, Luiz Fernando e Igor Torres. Técnico: Alberto Valentim.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Gustavo Coutinho está lesionado, enquanto Airton cumpre suspensão.

Quando é?