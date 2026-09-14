Roy Vitória, técnico do Al Wasl, dos Emirados Árabes, comentou a derrota de sua equipe para o Al Qadsiah, da Arábia Saudita, pelo placar de 2 a 1, na noite desta segunda-feira, no Estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em partida válida pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Vitória afirmou durante a coletiva de imprensa após a partida: "Fizemos um bom jogo e equilibrado no primeiro tempo, estávamos organizados, mas não fomos eficazes ofensivamente. No segundo tempo, o Al Qadsiah aproveitou nossos erros e marcou dois gols, antes de nossa equipe melhorar e conseguir marcar um gol tardio, mas o tempo não foi suficiente para buscarmos o empate. Estou tranquilo em relação à atuação, mas não estou satisfeito com o resultado".

Em resposta a uma pergunta sobre o fato de o Al Wasl ter sofrido dois gols consecutivos no segundo tempo, e se isso se deveu à falta de concentração, ele disse: "O Al Qadsiah estava muito organizado, tentou aproveitar as oportunidades que teve e conseguiu. Poderíamos ter estado mais concentrados e não permitir a marcação de dois gols consecutivos. Mas, infelizmente, nossa reação veio tarde no jogo, e nos limitamos a marcar apenas um gol, sem conseguir reverter o resultado".

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Por sua vez, Brendan Rodgers, técnico do Al Qadsiah, manifestou sua satisfação com o início continental de sua equipe, ressaltando que a vitória sobre o Al Wasl representa um passo importante na primeira participação asiática do time.

Rodgers afirmou durante a coletiva de imprensa: "Começamos pelo caminho certo e conquistamos a vitória na estreia asiática. Estamos satisfeitos com o que apresentamos na liga e na Copa da Ásia, e, com o descanso e a melhora das condições, vamos nos apresentar melhor".

Ele apontou a dificuldade das condições em que a equipe disputou seus últimos jogos, explicando: "Jogamos três partidas em um curto espaço de tempo, sob altas temperaturas e umidade. Depois de todas essas condições pelas quais passamos e da pressão dos jogos, era importante sairmos com uma vitória hoje na estreia continental, para depois descansarmos e revisarmos tudo o que aconteceu".

Rodgers falou sobre sua decisão de fazer mudanças na escalação do Al Qadsiah, dizendo: "Tentamos fazer um rodízio relativo dos jogadores e recorrer a cerca de cinco nomes dos atletas locais. Era importante dar descanso a alguns jogadores, e alcançamos o mais importante, que foi a vitória, e este é um passo excelente na primeira participação asiática".

O treinador inglês destacou a importância de gerenciar as cargas físicas de seus jogadores no próximo período, afirmando: "Farei o rodízio necessário, e temos jogadores que passaram por grandes pressões físicas".

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Rodgers deu como exemplo seu jogador Cuenú, explicando: "Cuenú participou até estágios avançados da Copa do Mundo, juntou-se a nós após cerca de três semanas, participou de todos os jogos, e hoje saiu sofrendo com o cansaço e apresentando uma lesão".

Em resposta a uma pergunta sobre a preparação do Al Qadsiah após disputar 9 jogos em um único mês, e o que a equipe planeja durante o período de pausa, Rodgers afirmou que o descanso será prioridade na próxima etapa. Ele disse: "Haverá um descanso importante para nós, e alguns vão viajar para descansar durante o período de pausa, e depois disso poderemos aumentar o ritmo da preparação".

O técnico do Al Qadsiah acrescentou: "Depois de toda essa pressão, todos precisam ter descanso suficiente. Nossos jogadores não são máquinas, e também precisam de descanso e rodízio, e era importante lidar de forma adequada com as condições da pressão dos jogos".

Rodgers encerrou suas declarações reafirmando que o Al Qadsiah alcançou o objetivo mais importante no início de sua trajetória asiática, que foi conquistar os três pontos, apontando que o próximo período de pausa dará à equipe a oportunidade de recuperar suas energias e se preparar melhor para os próximos compromissos.

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