Vitor Roque superou Neymar como venda mais cara do futebol brasileiro?

Atacante do Athletico possui contrato até 2030 com o Barcelona, com previsão de viagem para a Europa apenas em 2024

A evolução do Athletico no último ano se deve a vários fatores, desde o entrosamento da equipe até o uso da formação de jogo que encaixou corretamente com os atletas. O Furacão está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores, e um jogador do elenco tem sido destaque e extremamente fundamental para que tudo esteja dando tão certo: o jovem de 18 anos, Vitor Roque.

O atacante é considerado uma das promessas do futebol brasileiro, ao lado de Endrick, do Palmeiras, e Andrey Santos, ex-Vasco e atual Chelsea. A venda de Vitor Roque para o Barcelona, inclusive, gera dúvida quanto ao valor, enquanto os torcedores se perguntam qual a maior negociação da história do futebol brasileiro. O centroavante do Athletico custou 74 milhões de euros (aproximadamente R$ 396 milhões) à equipe espanhola.

Getty Images

Segundo o empresário André Cury, em entrevista ao GE, Vitor Roque é a maior venda do futebol brasileiro, pois os valores de Neymar não chegam aos 88 milhões de euros (R$ 471 milhões) como citado normalmente pelas pesquisas. A negociação do atacante do PSG, quando vendido ao Barcelona em 2013, foi de “apenas” 59,1 milhões de euros (R$ 316,38 milhões), relatou Cury, somados em 40 milhões (R$ 214,13 milhões) pagos ao pai de Neymar, para que os espanhóis tivessem preferência na compra; 17,1 milhões (91,54 milhões), como valor do jogador em si; além de 2 milhões (R$ 10,71 milhões) em bônus.

O valor próximo a 88 milhões se deve ao que afirmou o diretor de futebol do Barça na época, Raul Sanllehí, que incluiu o dinheiro de acordos de marketing no contrato. Portanto, se Neymar custou 59,1 milhões de euros, como relatado por Cury, Vitor Roque se torna a maior transferência da história do futebol brasileiro. Como pôde confirmar a GOAL, o valor de compra do atacante do Furacão está dividido em 40 milhões de euros fixos; 21 milhões (R$ 112,42 milhões) em bônus; e 13 milhões de euros (R$ 69,59 milhões) em impostos, somando 74 milhões de euros totais. Seu contrato vai até 2030, partindo para a Europa apenas em 2024.

*todos os valores transformados em reais estão na cotação do momento em que a matéria foi escrita