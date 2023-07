Athletico-PR vende Vitor Roque ao Barcelona em negociação de até € 74 milhões

Atacante só vai se transferir para a Espanha em 2024 e se torna a maior venda da história do futebol brasileiro, superando Endrick

O Athletico-PR acertou a venda de Vitor Roque ao Barcelona no mercado da bola em um negócio que pode chegar a até € 74 milhões (R$ 395,22 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O valor inclui taxa fixa, pagamento de possíveis bônus e impostos. O atacante de 18 anos só irá à Catalunha em 2024 — ainda há uma indefinição sobre a data correta, janeiro ou julho do próximo ano. Os paranaenses ainda mantêm 20% dos direitos econômicos do jovem.

O montante fixo será de € 40 milhões (R$ 213,63 milhões) e pago de forma parcelada. Ainda haverá € 21 milhões (R$ 112,16 milhões) em bônus. A quantia será conforme o número de partidas e gols e conquistas individuais e coletivas no Camp Nou. Não haverá bonificação pelo que o atleta fizer pelo Furacão. Os outros € 13 milhões (R$ 69,43 milhões) são referentes a impostos da operação. Os tributos deveriam ser quitados pelo Athletico, mas o clube catalão assumirá os encargos.

Vitor Roque assinará por seis temporadas com o Barcelona, até julho de 2030. O atacante de 18 anos já deu sinal positivo para a mudança ao futebol espanhol e aguarda a definição da data para se transferir. A decisão deve ser tomada somente no fim de 2023, de acordo com as necessidades do próprio Barça.

A transferência foi conduzida pelo agente André Cury ao lado do CEO do Athletico, Alexandre Mattos, e do diretor de futebol do Barcelona, o ex-jogador Deco. O grupo vinha conversando desde o início do mesmo passado com o intuito de selar a negociação. O desfecho positivo, contudo, só veio na noita dessa sexta-feira (7).

O América-MG terá direito a 15% do valor total da transferência, incluindo a parte fixa e as variáveis. O clube, portanto, embolsa inicialmente € 6 milhões (R$ 32,05 milhões), mas pode faturar mais € 3,150 milhões (R$ 16,82 milhões) com as metas estabelecidas em contrato.

A venda de Vitor Roque é a maior da história do futebol brasileiro, acima inclusive de Endrick, que foi negociado por € 72 milhões (R$ 384,54 milhões) para o Real Madrid — o valor inclui taxa fixa, variáveis e impostos.

O atacante de 18 anos é um dos destaques do Athletico-PR na atual temporada, com 15 gols e seis assistências em 2.114 minutos em campo. No período, ele disputou 30 partidas pelo Furacão.