Vitor Roque retoma atividades com bola e anima Palmeiras para sequência da temporada

Atacante avança na recuperação de entorse no tornozelo direito após desfalcar o Verdão na classificação à final da Libertadores
Vitor Roque deu mais um passo em sua recuperação e voltou a realizar atividades com bola no Palmeiras. Segundo apuração da ESPN, o atacante avançou no processo de reabilitação após sofrer uma entorse no tornozelo direito e pode voltar a ficar à disposição da comissão técnica em breve. A evolução anima o clube para a sequência da temporada, que terá decisões importantes pela frente.
De acordo com informações da ESPN, o camisa 9 retomou os trabalhos com bola na Academia de Futebol do Verdão. O retorno gradual aos treinamentos representa uma evolução no tratamento, mas a presença do jogador nos próximos compromissos depende de sua recuperação e da avaliação do departamento médico. Segundo a publicação da ESPN, é baixa a chance dele fazer o retorno na próxima partida, contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (24), sendo mais provável que ele apareça no jogo contra o Santos, no dia 28.
A ausência de Vitor Roque ocorreu justamente durante a classificação do Palmeiras à final da Libertadores. Na última quarta-feira (21), o Verdão eliminou o Fluminense nos pênaltis por 5 a 3, após empate por 2 a 2 no placar agregado, e garantiu presença na decisão continental pela segunda vez consecutiva e pela quarta vez em seis anos.
Na campanha da Libertadores de 2026, o atacante participou de quatro partidas, três delas como titular, e marcou um gol. O jogador, porém, perdeu espaço ao longo da temporada e não vem tendo o mesmo protagonismo no elenco alviverde comparado à 2025. Ao todo em 2026, ele disputou 37 jogos, com nove gols marcados e uma assistência.
A volta de Vitor Roque pode ser um trunfo importante para o Palmeiras nesta reta final da temporada, em que o clube segue vivo na disputa por três títulos. No Brasileirão, o Verdão está apenas um ponto atrás do Flamengo, com sete rodadas restantes. Além disso, a equipe enfrenta o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, com os jogos previstos para os dias 1 e 8 de novembro, e encara o Estudiantes na final da Libertadores, marcada para 28 de novembro.
Mesmo sem viver seu melhor momento na temporada, Vitor Roque pode ser um reforço importante para Abel Ferreira nesta sequência decisiva do calendário, ampliando as opções ofensivas do Palmeiras.
O próximo desafio do Palmeiras será neste sábado (24), contra o Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP).
Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
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