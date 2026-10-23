Vitor Roque retoma atividades com bola e anima Palmeiras para sequência da temporada

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Atacante avança na recuperação de entorse no tornozelo direito após desfalcar o Verdão na classificação à final da Libertadores

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Vitor Roque deu mais um passo em sua recuperação e voltou a realizar atividades com bola no Palmeiras. Segundo apuração da ESPN, o atacante avançou no processo de reabilitação após sofrer uma entorse no tornozelo direito e pode voltar a ficar à disposição da comissão técnica em breve. A evolução anima o clube para a sequência da temporada, que terá decisões importantes pela frente.

De acordo com informações da ESPN, o camisa 9 retomou os trabalhos com bola na Academia de Futebol do Verdão. O retorno gradual aos treinamentos representa uma evolução no tratamento, mas a presença do jogador nos próximos compromissos depende de sua recuperação e da avaliação do departamento médico. Segundo a publicação da ESPN, é baixa a chance dele fazer o retorno na próxima partida, contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (24), sendo mais provável que ele apareça no jogo contra o Santos, no dia 28.

A ausência de Vitor Roque ocorreu justamente durante a classificação do Palmeiras à final da Libertadores. Na última quarta-feira (21), o Verdão eliminou o Fluminense nos pênaltis por 5 a 3, após empate por 2 a 2 no placar agregado, e garantiu presença na decisão continental pela segunda vez consecutiva e pela quarta vez em seis anos.

Na campanha da Libertadores de 2026, o atacante participou de quatro partidas, três delas como titular, e marcou um gol. O jogador, porém, perdeu espaço ao longo da temporada e não vem tendo o mesmo protagonismo no elenco alviverde comparado à 2025. Ao todo em 2026, ele disputou 37 jogos, com nove gols marcados e uma assistência.

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A volta de Vitor Roque pode ser um trunfo importante para o Palmeiras nesta reta final da temporada, em que o clube segue vivo na disputa por três títulos. No Brasileirão, o Verdão está apenas um ponto atrás do Flamengo, com sete rodadas restantes. Além disso, a equipe enfrenta o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, com os jogos previstos para os dias 1 e 8 de novembro, e encara o Estudiantes na final da Libertadores, marcada para 28 de novembro.

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Mesmo sem viver seu melhor momento na temporada, Vitor Roque pode ser um reforço importante para Abel Ferreira nesta sequência decisiva do calendário, ampliando as opções ofensivas do Palmeiras.

O próximo desafio do Palmeiras será neste sábado (24), contra o Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP).