Vitor Pereira tem contrato "igual ao de Jorge Jesus" no Flamengo e multa rescisória milionária

Técnico chegou ao clube com valores semelhantes a de seu compatriota e recebendo mais do que o pedido por Dorival Júnior

Perto de ter a saída oficializada do Flamengo, o técnico Vitor Pereira pode levar uma boa grana pela rescisão contratual. Isso porque, soube sabe a GOAL, o português tem um contrato altíssimo no clube, com multa rescisória prevista envolvendo o valor restante dos salários que teria a receber até dezembro.

Ainda segundo sabe a reportagem, quando decidiu contratar Vitor Pereira, o Flamengo ofereceu um pomposo salário ao técnico português, com valores bem próximos do que receberia Jorge Jesus após assinar a renovação de contrato com o clube, em junho de 2020, após as conquistas da Copa Libertadores, Brasileirão, Supercopa e Recopa Sul-Americana.

No total, o Flamengo topou pagar cerca de R$ 25 milhões para Vitor Pereira. O valor inclui os salários do treinador e o de sua comissão técnica. Ficou definido que a multa rescisória seria o valor total do contrato. Ou seja, confirmando a saída do técnico, o clube teria que pagar os salários restante até dezembro.

O salário de Vitor Pereira é, inclusive, acima dos valores discutidos com Dorival Júnior por uma renovação de contrato no final da temporada 2022. Na ocasião, o rubro-negro abriu as negociações com o técnico, mas desistiu e foi atrás do português.

Desde que Rodolfo Landim assumiu o Flamengo, rubro-negro já desembolsou mais de R$ 20 milhões em multas para saída de técnicos. A diretoria, no entanto, acredita que os valores não prejudicaram o caixa do clube e trata como “correção de rota”. O clube já avalia nomes para suceder o trabalho de Vitor Pereira, anunciado no final do último ano.