Vitor Bueno relembra estreia e comemora nove anos como profissional

Ex-São Paulo, meio-campista defende as cores do Athletico-PR atualmente. Ele completa nove anos como jogador profissional

Revelado nas categorias de base do Botafogo-SP e hoje meio-campista do Athletico, Vitor Bueno completa nesta quarta-feira, dia 25, a marca de nove anos como atleta profissional. Neste mesmo dia em 2014, o jovem saiu do banco de reservas para ajudar o Botinha a bater o Paulista por 4 a 2 pelo Campeonato Paulista e disputar então sua primeira partida oficial na carreira.

Com passagem na sequência por Santos, Dynamo (UCR) e São Paulo antes de desembarcar no Furacão no início da temporada passada, Vitor Bueno hoje soma 295 partidas disputadas na carreira. Com dois títulos paulistas, um pelo Peixe e outro pelo Tricolor, Bueno foi ainda eleito a Revelação do Brasileirão de 2016.

"São nove anos que venho realizando um sonho que nunca foi apenas meu, mas sim de toda minha família também. Olhando para trás sinto muito orgulho da trajetória que eu venho construindo no futebol e de tudo o que eu conquistei. Ainda tenho muita estrada pela frente e espero seguir com a mesma motivação e brilho nos olhos que eu tinha quando estreei profissionalmente lá em 2014", comentou.

A data do aniversário de sua estreia como jogador profissional de futebol acontecerá no dia do duelo entre Athletico e Foz do Iguaçu, pelo Paranaense. Para celebrar, Vitor Bueno espera sair da Arena com mais três pontos conquistados e quem sabe com seu jogo de número 296 na carreira.

"Para celebrar essa marca pessoal sem dúvida nenhuma espero que seja com mais uma vitória nossa dentro do Estadual diante da nossa torcida. A gente vem com um bom aproveitamento, crescendo a cada jogo. Me sinto muito bem, preparado e pronto para ajudar dentro de campo", completou.