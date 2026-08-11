Vitinha aponta dois nomes de fora do Paris para a conquista da Bola de Ouro

O português Vitinha, meia-craque do Paris Saint-Germain, garantiu que está pronto para disputar a partida da Supercopa da Europa contra o Aston Villa nesta quarta-feira, ressaltando que ele e seus companheiros querem se esforçar ainda mais para conquistar mais títulos.

O Paris Saint-Germain conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa pela segunda temporada consecutiva, enquanto o Aston Villa levou o título da Liga Europa.

Vitinha disse na coletiva de imprensa antes da partida contra o Aston Villa: "Estou bem. No ano passado mostramos que estamos sedentos por títulos. Queríamos ganhar mais títulos e mais taças. E este ano não é diferente. Será difícil, mas queremos dar o nosso melhor para vencer mais".

E acrescentou, segundo o site oficial do Paris Saint-Germain: "Claro, sabemos que o tempo de preparação foi um pouco curto. Não conseguimos ter o tempo de descanso e de preparação habitual. Acredito que eu e a equipe estaremos prontos para a partida de quarta-feira. Vamos dar o nosso melhor para vencer".

E prosseguiu: "Todos nós conhecemos o Aston Villa, mesmo com o início da nova temporada. Jogar contra eles sempre foi difícil. Lembro-me bem da nossa partida contra eles na Liga dos Campeões da Europa há dois anos, lembro-me bem dela. Foi difícil, especialmente no segundo tempo. Sabemos o quão difícil será a partida de quarta-feira, mas também sabemos que a Supercopa é uma partida da qual raramente se participa ao longo de toda a carreira de um jogador".

E continuou: "Tivemos tempo para descansar depois da Copa do Mundo. Estamos preparados para disputar as partidas. Precisamos nos concentrar totalmente. Nossas cabeças estão voltadas para a partida de quarta-feira e para esta Supercopa".

Sobre seu candidato à conquista da Bola de Ouro deste ano, disse: "Há muitos jogadores especiais que podem ganhar a Bola de Ouro este ano".

E acrescentou: "Para mim, acho que é natural que a ganhe um jogador do Paris Saint-Germain, como Khvicha Kvaratskhelia depois de sua temporada excepcional na Liga dos Campeões da Europa, ou Ousmane Dembélé depois de sua temporada especial, ou Fabián Ruiz, que ganhou tudo. Também houve outros jogadores especiais que fizeram uma grande temporada, como Harry Kane e Kylian Mbappé. Sem dúvida deixei de mencionar alguns nomes, mas o meu candidato é um jogador parisiense".



