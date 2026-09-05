Vítima fácil: por que Mourinho insiste em ser injusto com Güler?

A primeira derrota do Real Madrid nesta temporada, diante do Real Betis, impôs uma decisão polêmica de José Mourinho, depois que ele optou por substituir Arda Güler durante o segundo tempo e lançar Diamondé na posição de ponta-direita, apesar de o jogador turco ter sido o melhor entre os atletas do clube merengue em campo.

Segundo o jornal espanhol "As", José Mourinho sabe muito bem que há decisões que não são fáceis quando se é treinador do Real Madrid, se é que todas não são difíceis.

Por isso, o próprio treinador português admitiu que uma das decisões que tomou durante a partida que terminou com a primeira derrota do time branco nesta temporada, no estádio do Real Betis, talvez tenha sido injusta, referindo-se aqui à substituição de Arda Güler na metade do segundo tempo e à entrada de Diamondé na ponta-direita.

E o motivo não foi que o jogador marfinense não fosse capaz de ajudar a equipe, pois a contratação mais cara da história do Real Madrid, no valor de 125 milhões de euros fixos mais variáveis, existe justamente para momentos como este.

O melhor entre os merengues

Güler foi o melhor entre os jogadores do Real Madrid em campo, especialmente do ponto de vista ofensivo, e por isso a decisão de substituí-lo pareceu estranha.

E não foi por acaso, pois Güler foi o jogador do Real Madrid que mais criou oportunidades diante do gol, com sete chances, além de ter sido o segundo jogador de linha que mais se esforçou na recuperação de bolas, com cinco.

Güler combinou o trabalho defensivo com a inspiração ofensiva, mas os jogadores do Real Madrid encarregados de finalizar as jogadas, com Mbappé à frente, não souberam aproveitar isso.

Por essas razões, o próprio Mourinho mostrou que a mudança era difícil de explicar, mas, ao mesmo tempo, apresentou um motivo para ela: a possibilidade de Güler receber o segundo cartão amarelo.

E essa possibilidade não era improvável, já que o jogador estava exposto a recebê-lo no início do segundo tempo, e o treinador português disse que os jogadores do Real Betis tentariam, naquele momento, "caçá-lo".



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E em Sevilha, essa justificativa foi aceitável, mas em Barcelona, diante do Espanyol, Mourinho substituiu Güler após uma hora de jogo, num momento em que o Real Madrid buscava a vitória, depois de o jogador ter dado um passe decisivo para Bellingham.

E mesmo naquela partida Güler foi o melhor jogador do Real Madrid, assim como havia sido durante toda a pré-temporada, mas substituir o astro turco foi, naquele momento, como aconteceu em Sevilha, a mudança mais fácil.

Mourinho precisa lidar com uma série de questões na condição de treinador do Real Madrid. Algumas dessas questões estão relacionadas puramente ao que acontece dentro de campo, enquanto outras têm raízes em assuntos mais profundos.

Isso ficou evidente também no caso de Endrick, que agrega em cada oportunidade que recebe e, ainda assim, entra tarde, pois reduzir os minutos de Mbappé sem a garantia da vitória é algo impensável.

E Bellingham não apresentou um bom nível de forma alguma em Sevilha, mas representa a melhor arma ofensiva do Real Madrid no início da temporada, o que deu a Mourinho motivos suficientes para não escolhê-lo para a substituição.

Güler confia em Mourinho

Resta Vinicius, que é o caso mais complicado, já que Xabi Alonso já havia tentado dar descanso ao jogador brasileiro por meio de rodízio na temporada passada, reduzindo os minutos de sua participação em períodos em que ele não estava em sua melhor forma, e o desfecho foi o que já se conhece.

Vinicius quer estar sempre em campo, e convencê-lo do contrário não será tarefa fácil, e, mesmo assim, não foi ele o jogador que Mourinho escolheu para a substituição, mas sim Güler.

Do ponto de vista justo, a decisão de Mourinho não foi de todo ruim, pois Vinicius passou a bola para Endrick, que marcou o gol de empate, antes de o gol ser anulado por impedimento, e depois o jogador brasileiro provocou o pênalti desperdiçado por Mbappé. Vinicius entrega muito, apesar de receber pouco.

No momento, Güler mantém seu lugar como titular na escalação nessa função, como ponta-direita falso, mas a ameaça de Diamondé continua enorme, exatamente como o alto preço que o Real Madrid pagou para contratá-lo, e esse é o próximo embate que aguarda Mourinho.

Ao mesmo tempo, o jogador turco aproveita cada oportunidade que recebe, mesmo quando o restante de seus companheiros não o acompanha no mesmo nível, e está convencido de que o trabalho neste ano com Mourinho pode ajudá-lo a evoluir e a dar um salto competitivo importante, e vai se provar na primeira oportunidade que tiver, desde que Mourinho o mantenha dentro de campo.