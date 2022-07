Vissel Kobe, do Japão, acerta salários com Thuler e fica perto de contratar zagueiro do Flamengo

Zagueiro de 23 anos recebeu contato de clubes do Brasil, mas preferência é seguir fora

O zagueiro Matheus Thuler, do Flamengo, nem bem voltou de empréstimo e já pode deixar o rubro-negro novamente. O jogador de 23 anos acertou salários com o Vissel Kobe, do Japão, e aguarda os clubes se entenderam por um empréstimo até dezembro deste ano.

Segundo soube a GOAL, há um otimismo grande por parte dos representes do clube japonês de que a negociação se concretize. O próprio jogador está animado com a possibilidade.

Vissel Kobe, do Japão, acertou salários com Thuler e tenta fechar com o #Flamengo um empréstimo do zagueiro até o final do ano. Representantes do clube japonês estão otimistas pelo negócio. As conversas estão sendo conduzidas por Raphael Angioni, um dos agentes do jogador @GoalBR pic.twitter.com/pVRQfcs56H — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 19, 2022

O técnico Dorival Júnior gosta de Thuler e até chegou a pedir a contratação do zagueiro en 2020, quando comandava o Athlético-PR. Na ocasião, o rubro-negro descartou fazer negócio. Com as muitas opções no atual elenco, Thuler ficaria sem espaço.

O zagueiro chegou a receber consulta de alguns clubes do futebol brasileiro, mas a preferência sempre foi por seguir fora do país. Ele retornou da França recentemente, onde estava emprestado ao Montpellier.

O clube francês chegou a pensar em exercer o direito de compra, mas como ficou longe da zona de classificação para as competições europeias, teve a capacidade de investimento reduzida, o que culminou no retorno do zagueiro.