Jude Bellingham, astro do Real Madrid, apareceu no Emirates Stadium, casa do Arsenal, neste domingo.

De acordo com o jornal "The Sun", o craque inglês Jude Bellingham foi visto apoiando seu irmão Jobe Bellingham e seu antigo clube, o Borussia Dortmund, contra o Arsenal.

O Dortmund venceu o Arsenal por 3 a 2 em um forte amistoso de pré-temporada no Emirates Stadium.

Aos 23 anos, ele esteve no setor VIP do estádio do Arsenal, de onde acompanhou o andamento da partida.

O versátil meio-campista teve a oportunidade de assistir a Jobe, de 20 anos, começar como titular pelo Borussia Dortmund e disputar a partida inteira contra os campeões da Premier League.

Bellingham pareceu de bom humor após a atuação do Dortmund, clube onde passou três temporadas e marcou um total de 24 gols e 16 assistências em 132 partidas até sua transferência para o Real Madrid em 2023.

Jobe, por sua vez, marcou cinco gols em 49 partidas em todas as competições desde que se juntou à equipe alemã no ano passado.

Espera-se que Jude se junte ao campo de preparação do Real Madrid para a nova temporada nesta segunda-feira, após umas prolongadas férias de verão em seguida ao terceiro lugar da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.







