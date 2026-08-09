Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
주드 벨링엄 (Jude Bellingham)Getty Images

Traduzido por

Visita relâmpago a Londres: Bellingham encerra suas férias no estádio do Arsenal

Arsenal x Borussia Dortmund
Arsenal
Borussia Dortmund
Amistosos de clubes
Real Madrid
J. Bellingham
J. Bellingham
England
Alemanha
Espanha

Recebeu descanso após a Copa do Mundo

Jude Bellingham, astro do Real Madrid, apareceu no Emirates Stadium, casa do Arsenal, neste domingo. 

De acordo com o jornal "The Sun", o craque inglês Jude Bellingham foi visto apoiando seu irmão Jobe Bellingham e seu antigo clube, o Borussia Dortmund, contra o Arsenal.

O Dortmund venceu o Arsenal por 3 a 2 em um forte amistoso de pré-temporada no Emirates Stadium.

Aos 23 anos, ele esteve no setor VIP do estádio do Arsenal, de onde acompanhou o andamento da partida.

O versátil meio-campista teve a oportunidade de assistir a Jobe, de 20 anos, começar como titular pelo Borussia Dortmund e disputar a partida inteira contra os campeões da Premier League.

Bellingham pareceu de bom humor após a atuação do Dortmund, clube onde passou três temporadas e marcou um total de 24 gols e 16 assistências em 132 partidas até sua transferência para o Real Madrid em 2023.

Jobe, por sua vez, marcou cinco gols em 49 partidas em todas as competições desde que se juntou à equipe alemã no ano passado.

Espera-se que Jude se junte ao campo de preparação do Real Madrid para a nova temporada nesta segunda-feira, após umas prolongadas férias de verão em seguida ao terceiro lugar da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google