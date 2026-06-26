Virgil van Dijk vê muitas oportunidades contra o Marrocos: “É uma equipe excelente, mas também vulnerável”

A seleção holandesa enfrentará o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. O capitão Virgil van Dijk está ciente das qualidades dos Leões do Atlas, mas também vê oportunidades.

A Seleção Holandesa venceu a Tunísia por 3 a 1 na sexta-feira e, como o Japão “apenas” empatou com a Suécia (1 a 1) e, portanto, não melhorou seu saldo de gols, a equipe de Ronald Koeman enfrentará o Marrocos.

“Um clima legal, um estádio bonito. O tempo também não foi tão ruim assim, então foi uma boa vitória”, começa Van Dijk, após a vitória sobre a Tunísia, em entrevista à NOS.

“Em grande parte do jogo, achei que jogamos muito bem. Ficamos desorganizados no final do primeiro tempo e também no início do segundo, mas começamos muito bem.”

A Seleção Holandesa estava ganhando por 2 a 0 em menos de dez minutos, mas depois recuou. A Tunísia jogou com um bloco defensivo baixo, pelo qual a Seleção Holandesa nem sempre conseguiu passar com facilidade. “Isso precisa melhorar”, reconhece Van Dijk. “Mas, no geral, foi um bom jogo.”

Agora vem o Marrocos. “Uma equipe incrível, com muitas qualidades, qualidades futebolísticas. Mas eles também têm pontos fracos, e precisamos tentar explorar isso. Ainda temos alguns dias para nos preparar. Estou muito animado, é claro. Será um belo jogo para disputar. Vamos lá!”

A seleção holandesa enfrenta o Marrocos em Monterrey na madrugada de segunda para terça-feira (horário da Holanda), às 3h.