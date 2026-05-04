Virgil van Dijk totalmente surpreso com as acusações dos torcedores do Liverpool: “Sério? Eles dizem isso?”

Virgil van Dijk desmentiu à imprensa inglesa um boato persistente que circula entre a torcida do Liverpool. Devido aos resultados das últimas semanas, há um clima de descontentamento entre os torcedores, o que levou a acusações contra os jogadores.

Eles são acusados de passar “muito tempo de férias”. Van Dijk, por exemplo, foi chamado de “jogador do Liverpool em tempo parcial”. Antes da derrota para o Manchester United (3 a 2), Alexis Mac Allister, entre outros, postou fotos de Roma, o que deu aos torcedores a impressão de que a preparação para a partida em Old Trafford estava longe de ser ideal.

A intensidade sob o comando de Arne Slot nesta temporada também está sendo duramente criticada. “Se aproveitamos alguns dias de folga? Você quer dizer um dia de folga?”, reage Van Dijk à mídia britânica. Em seguida, ele é confrontado com as fotos de Mac Allister. “Não tenho certeza se isso é férias. Foi uma viagem à cidade”, explica ele.

“Mas acho que, quando temos um dia de folga — e não temos muitos —, podemos decidir por conta própria o que queremos fazer com nossa família. Não somos mais crianças. Todos são adultos. Nesta semana já temos um jogo cedo no sábado. Então, é nisso que estamos focados. Ontem estávamos em um hotel. Hoje jogamos. Então, já estamos há dois dias longe da família. Não é que estejamos realmente de férias.”

Quando foi mencionado que os torcedores do Liverpool acham que treinamos pouco, Van Dijk ficou surpreso. “Sério? Eles dizem isso? Eu gostaria que tivéssemos mais alguns dias de folga às vezes, porque acho que isso funciona nos dois sentidos. Você vê o City do Pep Guardiola dando três dias de folga seguidos nas últimas semanas e eles estão indo muito bem.”

“O importante é encontrar o equilíbrio certo. Entendo que as pessoas pensem que não estamos treinando o suficiente e que isso possa ser uma das razões pelas quais os resultados não aparecem. Assim como todos, pessoalmente quero que isso seja resolvido. Quero que voltemos a ter sucesso. Quero ver consistência na equipe, ganhar jogos e lutar. Queremos cumprir nossa missão. No momento, estamos simplesmente decepcionados.”

“A consistência é a parte mais difícil em qualquer trabalho que você tenha. Essa é a melhor maneira de ter sucesso e alcançar resultados. Temos agora mais três partidas para jogar e depois vem a Copa do Mundo. Precisamos perceber que esta temporada não pode se repetir na próxima. É inaceitável”, conclui o capitão.