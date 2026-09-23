Virgil van Dijk rebate Noa Vahle com veemência: "Seus colegas escrevem isso, é um completo absurdo!"

Virgil van Dijk repreendeu Noa Vahle durante o compromisso com a imprensa na manhã de quarta-feira, em Zeist. O defensor da seleção holandesa afirma que definitivamente não foi ideia dele jogar com cinco defensores contra Marrocos na Copa do Mundo.
A Holanda foi eliminada por Marrocos no verão passado, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O país do Norte da África foi superior à seleção holandesa nos pênaltis.
Depois de ter jogado toda a fase de grupos no 4-3-3, o então técnico Ronald Koeman decidiu de repente mudar para um sistema com cinco defensores para o duelo com Marrocos.
Deu muito errado. A Holanda foi dominada durante toda a partida e acabou escapando com um 1 a 1. Van Dijk defendeu a escolha de Koeman após o jogo, após o que Mike Verweij, do De Telegraaf, sugeriu que a ideia tinha partido em parte de Van Dijk.
Isso é absolutamente falso, disse Van Dijk na manhã de quarta-feira, durante a conversa com a imprensa. Noa Vahle perguntou, em nome da Talpa, se ele teve tempo para pensar bastante sobre a Copa do Mundo no verão passado e sobre tudo o que deu errado, ao que o zagueiro reagiu de forma dura.
“Não fomos bem. Cabe a nós mudar isso rapidamente. Depois, é fácil dizer que deveríamos ter feito isso ou aquilo de forma diferente”, começou o capitão do Liverpool.
“Um dos seus colegas disse que foi ideia minha jogar com cinco defensores. Isso é realmente um completo absurdo, mas fracassamos na Copa do Mundo. Esses são os fatos”, respondeu Van Dijk.