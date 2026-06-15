Valentijn Driessen assistiu com grande irritação à entrevista de Virgil van Dijk após o jogo da Copa do Mundo entre Holanda e Japão (2 a 2). O jornalista deixa isso bem claro em uma reportagem em vídeo do De Telegraaf.

Driessen afirma que os jogadores da seleção holandesa se deixam guiar principalmente por um pensamento de “nós contra eles”. Os jogadores da seleção deixam constantemente claro que discordam dos críticos da mídia.

Além disso, o jornalista parece acreditar que os jogadores estão apenas concordando com o técnico. “Van Dijk também nega tudo, ele realmente fala na linha do Koeman. Parece que, pouco antes da coletiva de imprensa, eles se reuniram para repassar uma estratégia.”

“Se eu fosse Virgil van Dijk, o capitão e líder de todo esse evento, primeiro olharia para mim mesmo. Ele sempre culpa outra pessoa, embora ele próprio também não esteja isento de culpa naquele último gol do Japão”, avalia Driessen.

A seleção holandesa tem muito trabalho pela frente, pensa Driessen. “Há muito trabalho a ser feito. Não só para conquistar a simpatia do público holandês, mas também para chegar longe neste torneio.”

“Se continuar jogando assim e enfrentar países como Marrocos, Brasil, Alemanha ou Estados Unidos, vai ser o fim. Aí vai ter que jogar muito melhor do que contra o Japão”, conclui Driessen.

Na fase de grupos, a Holanda ainda tem mais dois jogos. No sábado à noite contra a Suécia e, em seguida, na sexta-feira à noite contra a Tunísia.