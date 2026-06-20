Virgil van Dijk já está farto disso e sai em defesa do companheiro de equipe

Virgil van Dijk saiu em defesa de Frenkie de Jong após a convincente vitória da seleção holandesa por 5 a 1 sobre a Suécia. O capitão da Oranje elogiou o meio-campista após a partida, que nos últimos dias voltou a ser alvo de críticas severas. Segundo Van Dijk, o valor de De Jong é subestimado por muitas pessoas.

Na noite de sábado, em Houston, a Holanda deu um grande passo rumo à próxima fase da Copa do Mundo. Graças aos gols de Brian Brobbey (duas vezes), Cody Gakpo (duas vezes) e Crysencio Summerville, a Suécia foi derrotada de forma convincente. Após a partida, porém, o assunto não se limitou apenas à ampla vitória, mas também à posição de De Jong na seleção holandesa.

Van Dijk ficou satisfeito com a maneira como a Holanda começou a partida. O zagueiro viu sua equipe assumir o controle desde o primeiro minuto. “A maneira como começamos, com certeza. É claro que ainda assim foi uma partida difícil. Eles têm dois atacantes que são extremamente perigosos; então, se você perder a concentração por um instante, eles podem te punir.”

Segundo o capitão, após uma semana conturbada, a Seleção Holandesa mostrou que o grupo de jogadores assume responsabilidades. Nos últimos dias, houve muita atenção voltada para o técnico Ronald Koeman e o papel dos jogadores internacionais dentro da equipe. Van Dijk viu em campo uma resposta adequada. “Vejo que os rapazes estão tentando assumir muita responsabilidade e hoje foi assim também.”

O capitão também se mostrou otimista em relação ao desempenho defensivo. A Suécia conseguiu criar perigo esporadicamente, mas Van Dijk considerou que a defesa holandesa fez bem o seu trabalho. “No fim das contas, defendemos bem contra eles”, disse ele sobre os atacantes suecos.

Segundo Van Dijk, a vitória deve trazer muita confiança para o restante do torneio. Ao mesmo tempo, ele ressaltou que a Seleção Holandesa ainda tem pontos a melhorar. “Vimos muitos momentos bons hoje, mas também momentos que podem ser melhorados. Precisamos trabalhar nisso.”

Quando questionado sobre o desempenho de Summerville e Brobbey, Van Dijk falou com grande apreço sobre os dois atacantes. Brobbey, em especial, impressionou com dois gols. “É um rapaz incrível. Ele também cria muitas oportunidades para a equipe”, afirmou o zagueiro.

Em seguida, o próprio Van Dijk mencionou o nome de De Jong. O meio-campista do Barcelona tem enfrentado muitas críticas nos últimos tempos, mas, segundo seu capitão, ele merece elogios. “Acho também que não devemos esquecer do Frenkie. Ele fez de tudo para estar aqui hoje, e isso não foi fácil para ele. Pelo que entendi, falaram de tudo sobre ele.”

Van Dijk deixou claro como vê seu companheiro de equipe. “Acho que o Frenkie é um dos melhores meio-campistas do mundo. Ele mostra isso toda semana. Hoje ele também foi muito importante.”

De Jong também se defendeu diante das câmeras da SBS6. “Tenho a sensação de que muitas pessoas, na verdade, não entendem nada de futebol. Elas assistem, mas não enxergam. Isso não é ruim, pois assim todos podem falar sobre o assunto, mas é a verdade”, afirmou De Jong.







